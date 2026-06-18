L'EDI multiplateforme open source Qt Creator 20 est disponible, apportant la prise en charge des agents IA, le mode Zen qui met l'éditeur de code au premier plan, et la nouvelle extension GN

Annonce de Qt Creator 20



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Qt Creator est un environnement de développement intégré (EDI) multiplateforme pour C++, JavaScript, Python et QML qui simplifie le développement d'applications avec interface graphique. Il fait partie du SDK du framework de développement d'applications graphiques Qt et utilise l'API Qt, qui encapsule les appels aux fonctions graphiques du système d'exploitation hôte. Il comprend un débogueur visuel ainsi quun concepteur intégré de mise en page et de formulaires dinterface graphique de type WYSIWYG. Léditeur dispose de fonctionnalités telles que la coloration syntaxique et la saisie semi-automatique.Sous Linux, Qt Creator utilise le compilateur C++ de la GNU Compiler Collection. Sous Windows, il peut utiliser MinGW ou MSVC avec linstallation par défaut, et peut également utiliser le débogueur de console Microsoft lorsquil est compilé à partir du code source. Clang est également pris en charge. Qt Creator 20 est la dernière version en date de cet environnement de développement intégré (EDI) multiplateforme prenant en charge le C++, JavaScript, Python et QML. Cette mise à jour vise à rationaliser le développement dapplications dinterface utilisateur graphique et à élargir la prise en charge des langages.Parmi les nouvelles fonctionnalités, lextension client ACP introduit un panneau de discussion basé sur lIA. Cela permet aux agents IA danalyser du code, de modifier des fichiers, dexécuter des commandes et même de déclencher des builds directement depuis lEDI. Dans la lignée de ces améliorations du flux de travail, une extension « Mode Zen » aide désormais les utilisateurs à garder léditeur au cur de leur travail, réduisant ainsi les distractions pendant le développement.Pour les développeurs C++, le modèle de code Clangd intégré a été mis à jour vers LLVM 22.1.2 et est désormais fourni sous forme de version optimisée par profil sur toutes les plateformes. Dans les workflows QML, la coloration sémantique est désormais assurée par limplémentation qmlls du Language Server Protocol (LSP), qui apporte également des actions de refactorisation améliorées.Les développeurs travaillant avec des fichiers de projet bénéficient dune nouvelle extension GN, qui permet douvrir et de modifier des projets GN (Generate Ninja), ainsi que dune prise en charge affinée des préréglages CMake qui gère désormais de manière dynamique les kits spécifiques aux projets et aux compilateurs. Des améliorations parallèles concernent les workflows Android, iOS et Linux à distance, notamment des mises à jour de lédition des manifestes, une navigation étendue parmi les appareils et des connexions automatiques lors du déploiement. Lintégration du contrôle de version et les workflows de débogage à distance ont également été améliorés grâce à un meilleur retour dinformation et à des options de configuration supplémentaires.Voici l'annonce de Qt Creator 20 :La version 20 de l'EDI Qt Creator ajoute la prise en charge des agents de codage IA, un « Mode Zen » qui met votre éditeur de code au premier plan, la prise en charge du système de compilation GN (Generate Ninja), ainsi que de nombreuses autres améliorations.La nouvelle extension ACP Client ajoute un panneau de discussion avec des agents IA qui comprennent votre base de code et effectuent des actions en votre nom, telles que l'analyse du code, la modification de fichiers, l'exécution de commandes ou le déclenchement de builds. Le chat repose sur le protocole ACP (Agent Client Protocol), pris en charge par de nombreux fournisseurs d'IA, qui gère les détails de la communication entre l'agent de codage IA et l'EDI.Pour utiliser le nouveau chat avec les agents de codage IA, activez ACP Client dans le mode Extensions. Configurez les agents que vous souhaitez utiliser dans les paramètres : vous pouvez soit fournir les informations nécessaires à la connexion à loutil, soit choisir directement une configuration pour lun des agents courants. Ces modèles sont fournis par le registre public ACP et incluent une configuration automatique pour des agents de codage IA tels que Claude Code (Anthropic), Codex (OpenAI), Gemini CLI (Google), GitHub Copilot et bien dautres encore. Selon lagent utilisé, vous devrez peut-être disposer des outils appropriés dans votre environnement PATH ou remplir dautres conditions préalables (par exemple, pour lagent Claude, vous devez avoir installé npx et la CLI Claude Code et les avoir ajoutés à votre PATH  Claude Desktop ne prend pas en charge ACP).Vous devriez également envisager dactiver lextension MCP Server (Model Context Protocol), qui permet aux assistants IA daccéder à davantage dinformations sur létat actuel de Qt Creator et permet aux agents deffectuer divers types de tâches au sein de Qt Creator. Nous avons ajouté la prise en charge des tâches MCP et considérablement élargi léventail des outils et tâches disponibles. La nouvelle page Préférences IA > Serveurs MCP vous permet denregistrer des serveurs MCP supplémentaires. Nous prenons désormais également en charge le partage de ressources entre origines (CORS) afin de permettre la connexion au serveur MCP depuis une application web. Pour en savoir plus, consultez la documentation.La nouvelle extension « Mode Zen » ajoute les options Outils > Mode Zen > Activer/désactiver le mode sans distraction et Mode Zen, ainsi que les actions et boutons doutils correspondants dans la barre détat de la fenêtre principale, qui placent léditeur au centre de votre travail. Activez-le dans le mode Extensions.Nous avons mis à jour Clangd pour le modèle de code C++ vers la version LLVM 22.1.2. Nos binaires précompilés intègrent désormais une version PGO (optimisation guidée par profil) de Clangd sur toutes les plateformes. Consultez larticle de blog dédié pour plus de détails. Vous pouvez désormais replier les branches de préprocesseur (#if, #ifdef, #ifndef), les blocs de commentaires de style C++ et les régions #pragma. Cette fonctionnalité est également disponible pour tous les autres serveurs de langage qui la prennent en charge. Si vous utilisez dautres moyens pour générer une base de données de compilation pour votre projet et que vous la maintenez à jour, vous pouvez désormais indiquer à Qt Creator dutiliser celle-ci à la place de sa propre base de données générée automatiquement, grâce à la nouvelle option « Utiliser une base de données de compilation fournie en externe ».Pour le QML, Qt Creator utilise désormais par défaut la coloration sémantique fournie par qmlls et met également à disposition les actions de refactorisation de qmlls.La nouvelle extension GN ajoute la prise en charge de louverture et de lutilisation des projets GN (Generate Ninja). Activez-la dans le mode Extensions.Les préréglages CMake sont désormais surveillés pour détecter les modifications et prennent en charge les nouveaux préréglages fournisseur « qt » et « compiler » de Qt Creator. Les kits créés pour les préréglages CMake sont désormais explicitement des kits temporaires spécifiques au projet et sont gérés en conséquence. La configuration automatique du gestionnaire de paquets prend désormais en charge CONAN_HOST_PROFILE et CONAN_BUILD_PROFILE.Nous avons divisé linterface utilisateur de léditeur de manifestes Android en interfaces distinctes pour la modification des icônes, de lécran de démarrage et des autorisations.La vue Système de fichiers, le Locator et les boîtes de dialogue de fichiers distants disposent désormais également dun accès limité au système de fichiers des appareils iOS. Cela inclut le répertoire des rapports de plantage et les répertoires dapplications du développeur.Les appareils Linux distants sont désormais automatiquement connectés avant le déploiement et lexécution dapplications sur ceux-ci. Pour les appareils de compilation distants, vous pouvez désormais spécifier des répertoires hôtes auxquels lappareil distant peut accéder selon la configuration que vous avez mise en place (via un mécanisme de montage ou une méthode de synchronisation explicite). Cela permet douvrir les sources locales du projet pour la compilation sur des appareils distants dans ces répertoires (à linstar de loption existante pour les appareils de compilation Docker), ce qui vous permet à son tour dexécuter des outils exclusivement locaux sur ces sources. Bien entendu, vous pouvez toujours ouvrir directement le projet distant dans Qt Creator, comme auparavant.Les actions liées au contrôle de version sont désormais accessibles à davantage dendroits, notamment dans la vue « Documents ouverts ». Létat du contrôle de version saffiche désormais également dans la boîte de dialogue des propriétés du fichier et est également disponible pour les fichiers gérés par Subversion. Léditeur de soumission Git affiche désormais un avertissement dans certaines situations pouvant entraîner une perte dinformations, et la boîte de dialogue « Continuer le rebasage » rend désormais plus difficile le déclenchement dopérations destructrices.Nous avons ajouté un type de configuration d'exécution « Débogueur distant » dont les fonctionnalités sont similaires à celles de Débogage > Démarrer le débogage > Se connecter au serveur de débogage en cours d'exécution, ce qui facilite la répétition et le passage d'une configuration à l'autre.Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?