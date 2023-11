Nouvelles fonctionnalités

Autres améliorations

Les performances de démarrage ont été améliorées de manière significative sur différentes configurations.

Clangd et les outils d'analyse de Clang ont été mis à jour vers LLVM 17.0.1.

Les opérations de refactoring C++ ont reçu de nombreuses corrections et extensions. Par exemple, les opérations de renommage sont maintenant également appliquées aux commentaires de la documentation.

L'éditeur Markdown a reçu quelques boutons pour les styles de texte.

Le support du proxy pour l'intégration de Copilot a été ajouté.

Des paramètres spécifiques aux projets ont été ajoutés pour le nommage des fichiers C++ et les commentaires de documentation.

L'éditeur pour les fichiers CMake a reçu de nombreuses améliorations, comme le saut aux définitions de fonctions, de macros, de cibles et de paquets, des infobulles d'aide et une complétion largement étendue.

Les installations de PySide à partir de l'installateur sont maintenant auto-détectées.

Obtenir Qt Creator 12

Utilisez Tools > Compiler Explorer > Open Compiler Explorer pour ouvrir un éditeur qui intègre le Compiler Explorer de https://godbolt.org . Pendant que vous écrivez du code, Qt Creator demande à Compiler Explorer de le compiler, de générer l'assemblage, et éventuellement de l'exécuter, et vous montre le résultat, comme sur leur site web. Vous pouvez ouvrir plusieurs éditeurs et configurer différents compilateurs. Sauvegardez votre document, y compris les paramètres, en tant que fichier .qtce pour le partager ou poursuivre vos expériences plus tard. Le plugin est désactivé par défaut, il faut donc d'abord l'activer dans Help > About Plugins > CompilerExplorer (ou Qt Creator > About Plugins > CompilerExplorer sur macOS).CMake 3.27 et les versions ultérieures incluent une fonctionnalité de débogage via le Debug Adapter Protocol (DAP). Qt Creator 12 implémente le débogage via DAP dans Debug mode > DAP, ce qui signifie que vous pouvez maintenant définir des points d'arrêt dans les fichiers CMake de votre projet et déboguer le processus de configuration de CMake. Au lieu de passer par le mode Debug, vous pouvez également déclencher le débogage de CMake plus directement avec Debug > Start Debugging > Start CMake Debugging.De plus, le nouveau Analyze > CMake Profiler démarre CMake en mode profilage (disponible depuis CMake 3.18) et ouvre les résultats dans le visualiseur de fichiers de trace de Qt Creator.Créez facilement des enregistrements (d'une partie) de votre écran pour les rapports de bogues, le partage, les articles de blog, etc. Le plugin est désactivé par défaut, il faut donc d'abord l'activer dans Help > About Plugins > ScreenRecorder (ou Qt Creator > About Plugins > ScreenRecorder sur macOS).Ce qui suit n'est qu'un extrait. Veuillez consulter le journal des modifications pour plus de détails sur les améliorations et les corrections apportées à Qt Creator 12. Vous pouvez également consulter l'article de blog séparé avec plus de détails sur les améliorations de l'intégration de CMake La version opensource est disponible sur la page de téléchargement de Qt sous "Qt Creator", et vous trouverez les paquets sous licence commerciale sur le portail de compte Qt. Qt Creator 12 est également disponible en tant que mise à jour dans le programme d'installation en ligne. N'hésitez pas à nous faire part de vos problèmes dans notre système de suivi des bogues.Que pensez-vous de cette version 12 de Qt Creator ?Quelles sont les fonctionnalités que vous trouvez intéressantes et utiles ?