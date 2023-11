La version 12.0 de Qt Creator est, dès à présent, disponible au téléchargement.Aux nouveautés, les utilisateurs pourront découvrir l'intégration deau sein de l'environnement de développement intégré. Ce nouveau module est disponible dans "Outils -> Compiler Explorer" et va ouvrir un nouveau panneau dans lequel vous pouvez taper du code. Ce code sera envoyé au serveur afin d'y être compilé ou même exécuté. Plus besoin d'ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur Internet pour expérimenter avec un morceau de code et le compiler avec le compilateur de votre choix. Il est à noter que le module est désactivé par défaut et devra donc être activé dans la fenêtre des modules (dans le menu "Aide").Depuis CMake 3.27, il est possible de déboguer (et depuis la version 3.18, de profiler) l'exécution de CMake. Cette nouvelle fonctionnalité est maintenant disponible dans Qt Creator et permet donc de définir des points d'arrêts directement dans l'éditeur.Autre nouveauté, la possibilité de faire des enregistrements d'écran (ou d'une partie de celui-ci) grâce à Qt Creator (si FFmpeg est présent). Ce module est aussi désactivé par défaut.En vrac, on pourra aussi noter : la montée en version 17.0.1 de Clangd et l'analyseur Clang, de nouveaux boutons pour la mise en forme Markdown, de nouvelles opérations de refactoring, ou encore des améliorations pour l'édition de fichier CMake.Finalement, la traduction française de l'éditeur a reçu une mise à jour conséquente afin d'être intégralement présentée dans la langue de Molière (et ce, dès la publication de la nouvelle version majeure).